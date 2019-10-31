شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض والاقتراب من دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات الإيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار استئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الرئيسي الأول عند 62.50، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق مستوى 59.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.30 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد