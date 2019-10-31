شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً طفيفاً الآن ليقترب من حاجز 55.00، وطالما أن السعر فوق 54.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد