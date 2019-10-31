شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابي جديدة ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 18.40، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، والذي يتحرك داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 19.00 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 17.60 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد