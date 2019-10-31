شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليتجاوز حاجز 1500.00 دولار، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1535.00، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يتطلب الثبات فوق مستوى 1489.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1515.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد