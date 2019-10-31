شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.3000 ثم 1.3045 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 1.2840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3045

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد