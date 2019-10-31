شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار محاولاته الإيجابية ليقترب من مستوى 1.1180، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.1280، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1.1065.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد