شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل -31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح بتذبذبه الجانبي دون الحاجز المستقر عند 2.7000, لاستئناف الهجوم الصاعد يحتاج السعر لعزم إيجابي قوي ليعزز بذلك السيناريو الصاعد بتجاوزه للحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف المتمركزة عند 2.7600 و 2.8400 تقريبا.

أما في حال تسلل السعر دون الدعم الأولي المتمثل بمستوى 2.6350 فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد وليبدأ ببناء تداولات تصحيحية هابطة ليحاول بذلك اختبار الدعم المحوري الممتد نحو 2.5900.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6350 و 2.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق المطلوب