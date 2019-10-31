شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستغل إيجابية المؤشرات– تحليل - 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين العزم الإيجابي والناتج عن إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق مستوى 915.00, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 955.00 ومن ثم لننتظر ملامسته للحاجز المستقر عند 1025.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 955.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد