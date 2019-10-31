الباوند مقابل الين يزحف بإيجابية-تحليل - 31-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيله لزحف إيجابي واضح محاولا بذلك التسلل فوق الحاجز المستقر عند 140.25 بهدف تأكيد سيطرة الميل الصاعد للتداولات القادمة, لذلك سنستمر بترجيح المحاولات الصاعدة والتي تستهدف بشكل أولي مستوى 141.25 ومن ثم ليحاول السعر الوصول نحو مقاومة القناة الصاعدة والممتدة حاليا نحو 143.15. محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز ترجيحنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد وليتماشى مع محاولات وصول السعر للأهداف الإضافية المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.60 و 141.25 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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