فيصل بن بندر: فرص الاستثمار في الرياضة الالكترونية تعادل 80 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر أن الرياضات الالكترونية تنمو بشكل متسارع، مبينا أن الشباب في المملكة يمثلون 60% من عدد السكان، مفيدا بأن 90% منهم يستخدمون الانترنت، مما يوفر بيئة خصبة للاستثمار في المملكة.

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وأوضح أن الاستثمار في مجال الألعاب الالكترونية لا يزال في بداياته، وهناك فرص للاستثمار فيه، مبينا أنها ستشكل بحلول 2030، نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يساوي قرابة 80 مليار ريال.

وقال الأمير فيصل بن بندر خلال جلسة نقاشية بعنوان «ما هو القادم في الرياضة والترفيه»، عقدت ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة، إن خدمتي اللعب السحابي و5G ستغيران الرياضة الالكترونية، فوجودهما يجعل المنافسة متساوية وعادلة، وبذلك لا يهم بعد المكان.

وأوضح أن الاستثمار الأمثل يكمن في المكان الذي يجمع اللاعبين، كونها رياضة الشباب، مفيدا بأن أبرز المبادرات التي يعمل عليها الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية تتمثل في التركيز على اللاعب المحترف، وذلك لمساعدته ليصبح أكثر احترافية ومهنية، ويجب العودة إلى الخلف قليلا لتأسيس مفهوم اللاعب المحترف، ليقتدوا باللاعبين المحترفين، ومنهم بطل العالم في لعبة كرة القدم (الفيفا)، سعد الدوسري الذي يتميز بالروح الرياضية والأخلاق العالية.