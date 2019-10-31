شراكة استراتيجية لدعم التجارة الالكترونية في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شراكة استراتيجية مع شركة متخصصة لدعم التجارة الالكترونية في المملكة، وذلك على هامش مشاركة الشركة في الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتضمنت مذكرة التفاهم مع شركة جولي شيك التعاون في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التبادل المعرفي، حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة في المملكة، لتعزيز جهودها في بناء منظومة رقمية متكاملة محلية، في إطار التزامها بتعزيز الشراكات المحلية مع الجهات المعنية بما فيها الهيئات الحكومية.

ووقع المذكرة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة جولي شيك آرون لي، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

جذب شركات

وأوضح الثنيان أن الاتفاقية النوعية تأتي ضمن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة حديثا من مجلس الوزراء، التي تضمنت جذب الشركات الأجنبية في المجالات ذات الأولوية وتوطين خدماتها، مؤكدا أنه سيكون لها أثر إيجابي في إيجاد الفرص الوظيفية وتوطين التقنيات العالمية، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية من شباب وفتيات الوطن في مجالات رقمية واعدة تكسبهم الخبرات في التجارة الالكترونية وإدارة مراكز البيانات، ومراكز الاتصال، والحلول المالية الالكترونية.

تعزيز التنافسية

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وأضاف أن استقطاب مثل هذه الشركات العالمية سيعزز التنافسية في السوق عبر دعم توسع الخدمات اللوجستية للمتاجر الالكترونية والخدمات الرقمية المتنوعة التي تمكن المملكة من اغتنام فرصة محورها الاستراتيجي في ربط القارات الثلاث، لافتا إلى أن عمليات الشركة تعد ثمرة ناجحة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ونموذجا مهما للأعمال الصينية في المملكة المعتمد على الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية والتقنية المتنامية.

توسع وتطوير

وقال آرون لي «نفذت شركتنا وعودها المستقبلية بالتوسع والتطوير المستمر لعملياتها في المملكة، وقدمت مساهمات كبيرة لتعزيز وجودها في الاقتصاد الرقمي السعودي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وسنواصل العمل الجاد لتفعيل بيئة الأعمال الفريدة في المملكة كنافذة إشعاع لمنظومة متكاملة للتجارة الالكترونية في المنطقة».

تقنيات مبتكرة

وبناء على الاتفاقية فإن جولي شيك ستشارك آليات التقنية المبتكرة مع الوزارة، وتبذل جهودا مكثفة لرفع مستوى وظائف المستودعات المحلية وزيادة سعة التسليم وتوسيع شبكة التوصيل الوطنية، وتنوي الشركة التوسع بتدابير تيسير الخدمات اللوجستية بهدف رفع مستوى وظائف المستودعات والحصول على تراخيص تسليم الميل الأخير (LMD) بالتنسيق مع الجهات التنظيمية، وأحرزت الشركة تقدما ثابتا في البنية التحتية لـ»Fintech» في المملكة كواحدة من أعمدتها لإنشاء النظام البيئي الرقمي المحلي، من خلال الترويج لحلول الدفع الرقمية التي توفرها منصة الشركة للدفع الالكتروني «جولي بي»، ومن جانبها ستوفر الوزارة الدعم لجهود «جولي بي».

زيادة التوطين

وتعمل جولي شيك على زيادة توطين جودة الخدمات المقدمة عبر إنشاء مركز اتصال لخدمة العملاء في المملكة على مراحل عدة، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية للبيانات الضخمة، بهدف بناء بنية تحتية رقمية متكاملة في مجالات متعددة، منها البيانات الضخمة والحوسبة السحابية لتوفير الخدمات والتطبيقات المتنوعة في المملكة خلال الثلاث السنوات المقبلة، لدعم عملية التحول الاقتصادي الرقمي في السعودية.