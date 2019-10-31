شركاء التكنولوجيا يعرضون الحلول التقنية المبتكرة والتحول الرقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في الرياض يومه الثالث والأخير بقمتي الحلول التقنية المبتكرة والتحول الرقمي.

وشهدت الفعاليات استعراضا لحلول تقنية مبتكرة قدمها شركاء التكنولوجيا المتمثلون في كل من هواوي، هايف، ماجيك ليب، سوفت بانك روبوتيكس، فيرجن هايبرلوب ون، يونيساوند، سينس تايم، روت أيه آي، جرافيتي إندستريز، وغيرها من الشركات التي حرصت على تعريف الحاضرين بمفاهيم الحوسبة الكمية والروبوت والذكاء الاصطناعي بأسلوب مبسط وجذاب.

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وفي معرض حديثه إلى الحاضرين، قال مدير المنتجات في شركة ماجيك ليب، عمر خان «نقسم وقتنا بين عالمين؛ العالم الرقمي من خلال الشاشات التي هيمنت على نمط حياتنا، والعالم التقليدي الواقعي الذي نكابد لأجل الحفاظ على حضورنا فيه».

وتناول المشاركون في الجلسات من قادة الصناعات المختلفة سبل تمكين مبادرات الابتكار في مجالات الأعمال من صياغة الفرص الاستثمارية التي بوسعها إحداث الفارق، واستعرضوا آراءهم فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية والتحول الرقمي.

وحضر الجلسة كل من غوراف غوبتا، المؤسس ومدير العمليات في شركة زوماتو ميديا، الهند، وسريهارتشا ماجيتي، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي في شركة سويغي، الهند، ومدثر شيخة، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي في شركة كريم، الإمارات، وكونال باهل، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي في شركة سنابديل، الهند، وفراز خالد، الرئيس التنفيذي في شركة نون، الإمارات العربية المتحدة.

شركاء التكنولوجيا: