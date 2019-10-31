القصبي: حب السعوديين لاستضافة الزوار يحول المملكة أرضا للفرص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي عضو في مجموعة الدول العشرين، وقد أنجزت إصلاحات كبيرة وتحسينات فيما يتعلق بتقارير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يعد شهادة على تطور قطاع الأعمال.

وقال القصبي خلال جلسة بعنوان «ما هو مستقبل آسيا؟ هل تتجاوز القارة المزدهرة الغرب المثقل بالمشاكل؟، ضمن الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار، «السعوديون يحبون استضافة الآخرين والزوار وإكرامهم، وذلك يجعل المملكة أرضا للفرص في المستقبل، خاصة عندما يتم جمع ذلك مع القطاعات الأخرى، مثل التعدين، والصحة، والسياحة، والترفيه، والثقافة، واللوجستية، وغيرها»، متطرقا إلى المشاريع الكبيرة المنصبة في رؤية المملكة 2030 مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية.

خليط مختلف

وأفاد وزير التجارة بأن المملكة لديها خليط مختلف من النسب والمزايا التنافسية، مبينا أنها صعدت صعودا مذهلا في بيئة إنشاء الأعمال بفضل بيئة أعمال متينة ومجتمع شبابي وموارد طبيعية غنية، وبنية تحتية قوية.

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وأضاف أن المملكة لديها أرض خصبة ومزيج من الرمل والشمس والبحر والناحية البيئية التي تجعلها مميزة وفريدة من نوعها، موضحا أن كل ذلك يجعل المملكة لديها فرصة غير مسبوقة للمستثمرين لكي يستثمروا فيها.

أهمية آسيا

وذكر القصبي أن 60% من السكان حول العالم من آسيا، وأن الناتج المحلي 64% من الشحنات يأتي من آسيا، وأن 60% من الاختراعات يأتي من آسيا، و48% من الطلاب الدوليين من آسيا، وقرابة 40% من المسافرين من آسيا.

وأبان أن المملكة هي الرابط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أهمية دعم الشاب، لكونهم يمتلكون خططا ورؤية ويفكرون خارج الصندوق، مبينا أن قارة آسيا لديها كل مقومات النجاح والتقدم على جميع الأصعدة.

ماذا تمثل آسيا بالنسبة للعالم؟