تردد صيني حول صفقة تجارية مع ترامب.. والرئيس الأمريكي يعد باتفاق أولي قريب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بلاده والصين ستعلنان عن مكان جديد للاجتماع بينهما ومن المتوقع أن يشهد توقيعاً على «المرحلة الأولى» من اتفاقية التجارة بين البلدين، وذلك بعد وقت قصير من إلغاء قمة «أبيك»، حيث كان مقرراً عقد الاجتماع على هامشها.

وغرّد ترامب على تويتر: «الصين والولايات المتحدة تعملان على اختيار موقع جديد من أجل توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية»، مشيراً إلى أن الإعلان عن المكان الجديد سيتم قريباً، مؤكداً أنه والرئيس الصيني شي، سيقومان بالتوقيع، في إشارة واضحة إلى نية الزعيمين وضع حد للصراع التجاري المستمر منذ أكثر من عام ونصف العام.

يأتي ذلك على الرغم مما نقلته «بلومبيرج»، عن مصادر لم تسمها قولها، إن لدى المسؤولين الصينيين شكوكاً إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل وطويل الأمد للتجارة مع واشنطن.

وقال تقرير الوكالة إن المسؤولين الصينيين أبلغوا زواراً لبكين وآخرين في محادثات خاصة، أن بكين لن تتزحزح عن مواقفها في القضايا الأكثر تعقيداً، وإنهم قلقون إزاء طبيعة ترامب الاندفاعية، والخطر المتمثل في إمكانية تراجعه حتى عن الاتفاق المؤقت.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن فريقي التفاوض الأمريكي والصيني يواصلان اتصالاتهما، مع استمرار المشاورات وفقاً للخطة الأصلية.

وأضافت أن قادة وفدي التفاوض بمن فيهم نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، ووزير الخزانة ستيفن مونتشين، سيجرون محادثات هاتفية اليوم الجمعة.

وأعلنت الصين والولايات المتحدة مواصلة محادثاتهما التجارية على الرغم من إلغاء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي كان من المقرر أن تستضيفها تشيلي، وتشهد توقيع اتفاق تجاري أولي بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش القمة.