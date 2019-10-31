شكرا لقرائتكم خبر عن «ليبرا» والصعود نحو الهاوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ليونيد بيرشدسكي *

هيئة التنظيم الأمريكية مخولة صلاحيات منع العملات المشفرة، وقد كسبت دعوى أقامتها ضد شركة «تيليجرام» مؤخراً بخصوص إصدار كوبونات رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار، كما منعت إصدارات مماثلة لشركات منها «بنشمارك» و«سيكويا» و«لايت سبيد».

تخلت الشركات الكبرى التي تقدم خدمات المدفوعات عالمياً عن مشروع «ليبرا» العملة الرقمية المشفرة لشركة «فيسبوك»، خوفاً من العراقيل التنظيمية. فإذا كانت «فيسبوك» تريد حقاً تقديم الخدمات المالية «خارج النظام المصرفي»، فلا بأس أن تحاول القيام بذلك على نطاق أصغر مما وعدت به في حال شراكتها مع هذه الشركات. وحتى في هذه الحالة فإن احتمالات الفشل ستكون قوية.

من الواضح أن شركات «باي بال» و«سترايب» و«إي باي» و«ماستر كارد» و«فيزا» قررت عدم الاستمرار في المشروع، بعد أن أعلن السيناتور براين شاتز وشرودر براون، وهما عضوان في لجنة تنظيم الأوراق المالية، أنهما يتوقعان درجة تشدد أعلى من هيئات التنظيم، ليس فقط على أنشطة «ليبرا»، بل على كافة أنشطة الدفع. وبرزت مخاوف مجدداً من اعتبار العمليات التي تستخدم عملات رقمية مشفرة مقترنة برسائل مشفرة، وأن أي شخص على صلة بتلك العمليات سيكون موضع شبهة.

ولا شك في أن هيئة التنظيم الأمريكية مخولة صلاحيات منع العملات المشفرة، وقد كسبت دعوى أقامتها ضد شركة «تيليجرام» مؤخراً بخصوص إصدار كوبونات رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار، كما منعت إصدارات مماثلة لشركات منها «بنشمارك» و«سيكويا» و«لايت سبيد»، ويمكنها أن تمنع إصدار «ليبرا».

ربما تكون هذه المشكلة هي الأهم عند إطلاق مشروع كبير بحجم «ليبرا». وقد حشدت له «فيسبوك» مجموعة من كبار الشركات بحيث اختلط حابل المدفوعات الرقمية بنابلها، ومن الطبيعي أن تثير مثل هذه المشاريع حفيظة المشرعين وهيئات التنظيم.

لكن كي تتجنب النتائج غير المرغوبة، كان بإمكان «فيسبوك» - التي يتمثل هدفها من «ليبرا» في تقديم خدمات دفع وقروض ميسرة للأشخاص الذين يتم استنزافهم حالياً من سوق الخدمات المالية - أن تجرب الاستراتيجية الناجحة التي تبنتها إحدى شريكاتها في المشروع وهي شركة «فودافون».

فقد أطلقت فودافون محفظة «إم بيسا»، الخاصة بالدفع عبر الهواتف الذكية في كينيا، في عام 2007، وكان أحد أصول المشروع الرئيسية موافقة البنك المركزي الكيني على الإطلاق، وسرعان ما قامت شركة «سفاري كوم» المشغل الخلوي المحلي لشركة فودافون، بإنشاء شبكة من المتاجر حيث يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية أن يدفعوا بالهاتف ويحصلوا على نقد، وتحولت الهواتف المحمولة إلى محافظ للتحويلات والمشتريات، وساهم غياب التدخلات التنظيمية في انتشار الشبكة على نطاق واسع حتى بلغ عدد مشتركي الخدمة 37 مليون مشترك موزعين على سبع دول.

لكن محاولات نقل الخدمة إلى الأسواق الأخرى فشلت. فقد ألغت شركة فودافون «إم بيسا» في الهند بسبب العوائق التنظيمية، وفي جنوب إفريقيا لنقص حماسة العملاء، وفي رومانيا وألبانيا لأنها لم تحقق أرباحا مجزية. واكتشفت فودافون أنه لا يوجد حل لملفات تعريف الارتباط. وقد دعمت البنوك وتجار التجزئة ومشغلو الهواتف المحمولة، خدمات منافسة في مختلف الدول وسط بيئات تنظيمية مختلفة.

ولاختيار الدولة المناسبة لإطلاق خدمة النقود الإلكترونية، ينبغي تحري الدول ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم والتي لا تتوفر فيها خدمات مصرفية متطورة. وقد صنف البنك الدولي الدول العشرين الأكثر تخلفا على هذا الصعيد ومنها الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل.

ولكن في معظم هذه البلدان، يستخدم الناس شكلاً من أشكال النقود الرقمية بدلاً من التعامل مع المؤسسات المالية التقليدية. بمعنى آخر، ليس من السهل العثور على بلد لا يملك فيه الكثير من الأشخاص حسابات مصرفية ولا يمكنهم الوصول إلى أنواع أخرى من الخدمات المالية. ومن ثم هناك احتمال أن يرغب السكان الذين يستخدمون النقد في بلد معين بالاستمرار في التعامل به.

وربما تفسر صعوبة العثور على البلد النموذجي لإطلاق العملة الرقمية سواء لجهة الحاجة إليها أو لتخفيف القيود التنظيمية، لجوء «فيسبوك» لتوسيع نطاق نشر عملتها. لكن المخاطرة في هذا النهج هي أن فكرة تقديم خدمات مالية رخيصة للشعوب غير المخدمة مصرفيا، تبدو كدريئة تخفي وراءها أنشطة مشبوهة خاصة في الدول المتقدمة التي تبدي قلقاً اشد حيال مشروع «ليبرا».

وبدلاً من المضي قدماً في التعامل مع الشركاء الباقين والمجازفة بنفس نوع مشكلة «تيليجرام»، يجب على «فيسبوك» إعادة النظر في خطتها والبدء بالتفكير في المشروعات الأصغر المصممة وفقاً لمتطلبات بلدان محددة. ربما يقول قائل إن التوسع فيها سيكون بطيئًا، وستكون هناك حالات فشل وسوء تقدير على طول الطريق، لكن إقناع الجهات التنظيمية في كل سوق على حدة بأن أهداف المشروع شريفة، سيكون أسهل.

* بلومبيرج