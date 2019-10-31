تقديم خدمات رقمية متطورة في موانئ أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت بوابة المقطع - إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي - مذكرة تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لتعزيز التعاون المشترك بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة في المرافق التابعة لموانئ أبوظبي.

وأكّدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع أن الحلول والخدمات الذكية تشكل أساس نجاح وتطور الموانئ الذكية، مشيرة إلى أن تعاون «بوابة المقطع» مع وحدة الخدمات الرقمية في اتصالات بموجب مذكرة التفاهم هذه يتيح للبوابة الارتقاء بالحلول المقدمة للعملاء وتقديم خدمات رقمية مبتكرة وعالية الجودة في جميع المرافق التابعة لموانئ أبوظبي.

وقال سلطان محمد الظاهري مدير عام «اتصالات» في منطقة أبوظبي إن اتصالات ستوفر بموجب المذكرة أحدث الحلول الرقمية المتقدمة ما يعزز القدرات والكفاءة التشغيلية في «موانئ أبوظبي» تماشيا مع استراتيجية المجموعة الطموحة المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات» وذلك من خلال العمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة بما يسهم في تمكينها من استخدام أحدث التقنيات العالمية التي ترتقي بمستوى الخدمات الرقمية.

وسيعمل الجانبان - بموجب مذكرة التفاهم - على اتخاذ الإجراءات والمبادرات المشتركة في مجال الاتصالات بهدف تحسين أداء العمليات في مرافق موانئ أبوظبي وتبسيط الإجراءات والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء بجانب تعزيز الشراكة بينهما في مجال تبادل المعرفة والخبرات المؤسسية والعمل معاً لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة الأزمات التي يمكن أن تواجه سير العمل.(وام)