شكرا لقرائتكم خبر عن "تميم يعصف ببلاده".. انكماش معدلات الاقتصاد فى قطر بنسبة 1.45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية ، أن المخاطر تحيط بالاقتصاد القطري تتفاقم جراء السياسات الغاشمة التي يتخذها تميم بن حمد ، خاصة في التعامل مع الملف الاقتصادي واستمرار دعم الجماعات الإرهابية بمليارات الدولارات.

ونوه الموقع ، الى أن الاقتصاد القطري سيشهد أزمات متلاحقة تتمثل في فقاعات الأصول وصدمة أسعار النفط خاصة أن حصيلة بيع الغاز والنفط في الدوحة يتم إنفاقها على الميليشيات الإرهابية.

وأوضح "قطريليكس"، أنه مع دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الثالث بعد تمسكها بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحول الاقتصاد القطري إلى مصدر طارد للاستثمارات الأجنبية الأمر الذي انعكس على انخفاض قيمة العقارات وزيادة المعروض مع اختفاء الطلب.

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ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، الى أن آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، كشف انكماش معدلات الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.45% لتصل إلى 200.205 مليار ريال مقابل 203.143 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي ليخسر بذلك الاقتصاد أكثر من 3 مليارات ريال، حيث شهدت قطاعات الاقتصاد القطري تراجعات حادة جاء في مقدمتها قطاع التعدين واستغلال المحاجر ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة العقارية بنسب وصلت في متوسطها 1.5%.، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 1% وخلال عامي 2020 و 2021 انخفضت التوقعات بنسبة 0.2% لكل عام.

بخصوص رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي ، قال " قطريليكس " ،هناك توقعات بأن تتراجع نسبتها إلى 4.3% خلال العام الجاري 2019، كما سينخفض رصيد المالية العامة من الناتج المحلي إلى 1.2% العام الجاري.