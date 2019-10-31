التمثيل التجارى : تفعيل نتائج الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية

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أكد السفير البيلاروسي، اهتمامه بالتواصل مع مسؤولي التمثيل التجاري مع بداية استلام مهام عمله سفيرا لبيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية مطلع أكتوبر 2019، حيث يأتي على رأس أولوياته متابعة موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفي مقدمتها ملف التصنيع المشترك للمنتجات الصناعية البيلاروسية كالشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية في مصر.
ومن جانبه أكد أحمد عنتر ، اهتمام مصر بالتعاون مع بيلاروسيا من خلال الدخول في مشروعات انتاج مشتركة فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين، لذلك فقد تم الاتفاق مع السفير البيلاروسي على عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك مطلع العام القادم للنظر في اليات واسس التعاون الاستثماري والتجاري، كما تم الاتفاق على ترتيب زيارة لكبار المسئولين البيلاروس إلي مصر لوضع خطة عمل واضحة المعالم والنتائج في مجال الانتاج الصناعي خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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