شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تصدر سندات بعائد ثابت لأجل خمس وست سنوات نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة التركية، اليوم، الخميس، إنها ستصدر سندات بعائد ثابت لأجل خمس وست سنوات في نوفمبر المقبل، لتستفيد من انخفاضات حادة في أسعار الفائدة بالعودة إلى الاقتراض الطويل الأجل.

والمرة السابقة التي أصدرت فيها الخزانة التركية سندات بعائد ثابت لأجل خمس سنوات كانت في نوفمبر 2018 ، وسندات لأجل عشر سنوات في يوليو 2018. ومنذ ذلك الحين فضلت إصدارات قصيرة الأجل لتقييد التأثير الطويل الأجل لتكلفة الاقتراض.

وبعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 % في سبتمبر من العام الماضي، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار الأشهر الأربعة الماضية بواقع ألف نقطة أساس.

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وقالت الخزانة أيضا إنها تتوقع اقتراض تسعة مليارات دولار من الأسواق الدولية في 2020 من خلال إصدارات للسندات، ارتفاعا من ثمانية مليارات دولار في 2019.

وفي برنامجها للاقتراض للعام 2020، قالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 299.6 مليار ليرة (52.45 مليار دولار) محليا وان تبلغ القيمة الاجمالية لنفقات خدمة الدين الخارجي والمحلي 352.1 مليار ليرة.