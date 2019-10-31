شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف المركزى الروسى: ارتفاع الاحتياطات الدولية إلى 539.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاء في بيان المركزي أنه "بحلول 25 أكتوبر، بلغت الاحتياطات الدولية 539.9 مليار دولار، حيث ارتفعت خلال أسبوع بمقدار 2.7 مليار دولار أو بنسبة 0.5% ويعود ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملة الأجنبية في إطار قاعدة الموازنة".
وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3% وبلغ بحلول 1 يناير 2019 - 468.5 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس 2008.
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