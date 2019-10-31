شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف المركزى الروسى: ارتفاع الاحتياطات الدولية إلى 539.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاء في بيان المركزي أنه "بحلول 25 أكتوبر، بلغت الاحتياطات الدولية 539.9 مليار دولار، حيث ارتفعت خلال أسبوع بمقدار 2.7 مليار دولار أو بنسبة 0.5% ويعود ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملة الأجنبية في إطار قاعدة الموازنة".

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وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. تتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3% وبلغ بحلول 1 يناير 2019 - 468.5 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس 2008.