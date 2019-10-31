شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط تلتقى وكالة سبوتنيك الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎عقدت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مجموعة من اللقاءات الإعلامية الهامة مع عدد من وسائل الإعلام العالمية ومنها لقاء مع وكالة أنباء سبوتنك التي تعد واحدة من أبرز وأهم وسائل الإعلام الروسية، وذلك خلال تواجد الوزيرة بالعاصمة السعودية الرياض أثناء مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يُقام خلال الفتـرة من 29 إلى 31 أكتوبر الجارى بمدينة الرياض.

‎واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالإشارة إلى أن السياحة المصرية استطاعت أن تتجاوز التحديات التي واجهتها في السنوات الماضية وهو ما تؤكده الأرقام السياحية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام الحالي أرقاما سياحية مرتفعة، ولافتة إلى أن العام المالي 2018/2019 حقق زيادة غير مسبوقة في الدخل السياحى حيث بلغ 12.6 مليار دولار.

‎وأشارت الوزيرة إلى قرار الحكومة البريطانية باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدة على أن هذا القرار يعكس حقيقة أن أمن وأمان السائح في مصر تعتبر أولوية للحكومة المصرية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية، وإشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.

‎وأضافت الوزيرة أن السياحة المصرية حظيت بإشادات عديدة على المستوى الدولى خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

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كما أوضح التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي وهو 3.9%، كما حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، حيث كانت الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019.

‎‎وأوضحت الوزيرة أن قرار الحكومة البريطانية باستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ سيؤدى إلى سرعة عودة معدلات السياحة في شرم الشيخ إلى معدلاتها، كما أنه سيؤثر إيجابيا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بوجه عام، مؤكدة على أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال جميع ضيوفها من مختلف دول العالم.

كما ألقت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على ما حققته السياحة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة حيث أوضحت أن الوزارة قد اتخذت خطوات هامة في تنفيذ محاور هذا البرنامج، وأنها قد أصدرت تقرير المتابعة الأول للبرنامج للتأكيد على تنفيذ محاوره التي تهدف لتحقيق التنمية السياحية المستدامة عن طريق زيادة تنافسية قطاع السياحة المصرى بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

‎وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على إبراز التنوع الذى يتميز به المقصد المصرى وخاصة الأنماط السياحية الواعدة، لافتة إلى اهتمام الوزارة بجودة الخدمة المقدمة للسائح من خلال الاهتمام بتدريب العنصر البشرى في السياحة على مختلف المستويات، إلى جانب قيام الوزارة بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لمواكبة المعايير الدولية لتشمل أنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والتراثية والشقق الفندقية.