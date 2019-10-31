شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: أسعار النفط تواجه ضغطا مع تباطؤ الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجرته رويترز أن أسعار النفط من المرجح أن تواجه ضغطا في العامين الحالي والمقبل، إذ من المتوقع أن يطغى تأثير تراجع الطلب الناجم عن تباطؤ النمو العالمي وزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي على الدعم من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومخاطر الإمداد في الشرق الأوسط.

وكشف استطلاع لآراء 51 من خبراء الاقتصاد والمحللين أنه من المتوقع أن يسجل خام برنت 64.16 دولار للبرميل خلال العام الحالي و62.38 دولار في العام المقبل مقارنة مع 65.19 دولار للبرميل في 2019 و64.23 دولار للبرميل في 2020 في توقعات الشهر السابق، وبلوغ متوسط سعر النفط حتى الآن هذا العام 64.23 دولار للبرميل.

وتراجعت توقعات 2019 لخام غرب تكساس الوسيط على نحو طفيف إلى 57.18 دولار للبرميل مقارنة مع 57.96 دولار للبرميل في توقعات الشهر السابق، بينما سجلت توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط 56.98 دولار للبرميل مقابل 58.02 دولار للبرميل في سبتمبر، وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العام الحالي 56.78 دولار للبرميل.

وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري "يستمر الصراع بين مخاوف الإمداد ومخاوف الطلب... في الوقت الراهن، تغلب المخاوف على صعيد الطلب على المشهد بالرغم من الهجمات على منشآت نفط سعودية والهجمات على ناقلات نفط".

وسجل برنت أعلى ارتفاع يومي له في ثلاثين عاما في 16 سبتمبر بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين لكنه تراجع منذ ذلك الحين بأكثر من 15%".

وأضاف روبيا "زادت علاوة المخاطر على الأسعار (لكن) الخوف المتنامي من احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي على نحو أكبر عن المتوقع من قبل طغى على ذلك بشكل ما".

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وحذر صندوق النقد الدولي من أن النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة قد يؤدي لتراجع النمو العالمي في العام الحالي إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.

في الوقت نفسه ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن زيادة الإمداد من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج قد تخفض الطلب على خام أوبك إلى 29 مليون برميل يوميا في 2020.

ومنذ يناير، تخفض أوبك وحلفائها الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا واتفقوا على القيام بذلك حتى مارس 2020.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "سيواصل الخام الصخري الأمريكي النمو في أعلى خانة الآحاد في العام المقبل ويتعين أن ننظر للإنتاج الأمريكي على أنه السبب الرئيسي الذي سيكبح مكاسب النفط عند حدوث أي انتعاش كبير للنمو العالمي".

ومن المتوقع أن يسجل الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا عند 12.26 مليون برميل يوميا في 2019.

على الجانب الآخر، قال بعض المحللين إن الطلب على الخام قد يلقى دعما خلال الشهور القليلة المقبلة مع تحول بعض شركات الشحن إلى مصادر وقود للسفن أقل تلويثا للبيئة بموجب قواعد المنظمة البحريةالدولية.