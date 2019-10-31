شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.750 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 31-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى . دولار أمريي (USD)

دولار أمريي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي. يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.182 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.239 يورو. جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.859 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.205 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD)

دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.850 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.350 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD)

دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.591 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.385 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.850 ين ياباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.750 ريال سعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.