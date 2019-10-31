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وزارة التخطيط: تم تدريب أكثر من 120 ألف متدرب لخلق شريحة متميزة من الموظفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزارة وضعت معايير متعددة من أجل اختيار الفائزين في جائزة التميز الحكومى والتي تم تجديد العمل بها منذ عام 2018 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتعاون مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الاستثمار في البشر بما يخدم رؤية مصر 2030. 

 

وأضافت خلال كلمتها في حفل الإعلان عن جائزة التمييز الحكومى بإشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن تنافس على الجائزة أكثر من ألفي مشترك ينتمون إلى الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن الغرض من الجائزة تحسين مستوى الموظف الحكومى ضمن عمل مؤسسي، وأوضحت التقييم في الجائزة يقوم على 4 أركان هي الشفافية والجودة والكفاءة والتميز. 

 

وأشارت نائب وزيرة التخطيط إلى أن جهاز الإصلاح الإداري قام بتدريب أكثر من 120 ألف موظف للتدريب على أحدث الوسائل التي تخدم العمل المؤسسي بما يخدم رؤية مصر 2030.

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (1)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (2)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (3)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (4)

 

 

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جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (5)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (6)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (7)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (8)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (9)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (10)

 

 

جائزة مصر للتميز الحكومى بحضور رئيس الوزراء (11)

 

 

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