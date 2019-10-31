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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: تم تدريب أكثر من 120 ألف متدرب لخلق شريحة متميزة من الموظفين والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت خلال كلمتها في حفل الإعلان عن جائزة التمييز الحكومى بإشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن تنافس على الجائزة أكثر من ألفي مشترك ينتمون إلى الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن الغرض من الجائزة تحسين مستوى الموظف الحكومى ضمن عمل مؤسسي، وأوضحت التقييم في الجائزة يقوم على 4 أركان هي الشفافية والجودة والكفاءة والتميز.
وأشارت نائب وزيرة التخطيط إلى أن جهاز الإصلاح الإداري قام بتدريب أكثر من 120 ألف موظف للتدريب على أحدث الوسائل التي تخدم العمل المؤسسي بما يخدم رؤية مصر 2030.
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