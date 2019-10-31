اندماج «فيات كرايسلر» و«بي.إس.إيه».. زواج مصلحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «فيات كرايسلر» الإيطالية الأمريكية و«بي.إس.إيه» الفرنسية مالكة «بيجو» و«سيتروين» و«أوبل» اليوم الخميس، إن عملية الاندماج بينهما ستتم من خلال تبادل أسهم بنسب متساوية لإقامة رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم، وبإجمالي مبيعات 8,7 مليون مركبة.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إن مجلسي الإدارة لديهما كلفا فرقهما المعنية بإتمام المناقشات والتوصل إلى مذكرة تفاهم ملزمة خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتولى جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر، رئاسة المجموعة الجديدة بينما سيصبح كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لبيجو المدير التنفيذي الجديد.

وتأتي الصفقة في وقت يكابد فيه صناع السيارات تباطؤاً عالمياً في الطلب ويسعون لابتكار طرز سيارات متطورة تكنولوجيا وأقل تلويثاً للبيئة من أجل الالتزام بقواعد مكافحة التلوث التي تزداد صرامة يوماً بعد الآخر.

اندماج بالتساوي

وعند اكتماله يُنتظر أن يسفر الاندماج عن وفورات سنوية ناتجة عن التآزر بين المجموعتين بقيمة 3.7 مليار يورو (4.1 مليار دولار) دون إغلاق أي مصانع. وسيكون المقر الرئيسي للمجموعة الجديدة في هولندا. وستدرج الأسهم في بورصات باريس وميلانو ونيويورك.

وتم الاتفاق بالإجماع على تنفيذ عملية «اندماج بالتساوي لنشاطاتهما» وقال البيان إن «المساهمين في المجموعتين سيملكون 50% من حصة كل منهما في رأسمال الكيان الجديد، أي أنهم سيتقاسمون بحصص متساوية ثمار هذا التقارب».

وأوضح البيان المشترك أن مجلس إدارة الكيان الجديد سيتألف من أحد عشر عضواً، خمسة منهم تعينهم «فيات كرايسلر» وخمسة من «بيجو» بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة.

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لا إغلاق مصانع

من جهة أخرى، قالت المجموعتان في بيانهما إن هذه العملية ستتم «بدون إغلاق أي مصنع».

وأبدت الحكومة الفرنسية ترحيباً بمباحثات الاندماج وأفاد مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن العرض يؤكد تعافي «بي.إس.إيه» في السنوات الأخيرة، وأن فرنسا ترغب في «أداء دور كامل» في تماسك صناعة السيارات على المستوى العالمي.

وتتمثل الاهتمامات الرئيسية للحكومة الفرنسية في الحفاظ على الإنتاج في فرنسا، والحفاظ على مصالح بنك الاستثمار العام الذي يمتلك ما يقرب من 10% من الأسهم، وفقاً للمصدر.

وفي وقت سابق من هذا العام، سحبت «فيات كرايسلر» عرض اندماج مع «رينو» بعد أن أصرت الحكومة الفرنسية على انتظار موافقة شركة «نيسان» اليابانية الشريكة في «رينو».

لماذا الاندماج؟

أعلنت بيجو أنّ حجم أعمالها لعام 2018 بلغ 74 مليار يورو وأنّها باعت 3,9 مليون آلية، بينما بلغ حجم أعمال «فيات كرايسلر» 110 مليارات يورو وباعت 4,8 مليون مركبة. فلماذا تسعى المؤسستان للاندماج؟

تبلغ قيمة رأسمال المجموعة الفرنسية في بورصة باريس 22,54 مليار يورو، في حين تقدر قيمة فيات كرايسلر بنحو 28 مليار دولار في بورصة وول ستريت و20,74 مليار يورو في بورصة ميلانو.

وتبحث «فيات كرايسلر» عن شركاء في الأسواق الآسيوية حيث حضورها خجول، كما تسعى إلى تثبيت مواقعها في أوروبا بعد تراجعها بين 2010 و2018، بحسب ما سبق لأستاذ الإستراتيجيا في مدرسة التجارة في ميلانو جوليانو نوسي أن قال لفرانس برس.

واتبعت مجموعة «بيجو» التي تحوز الدولة الفرنسية 12% من أسهم رأسمالها عبر بنك الاستثمار العام، سياسة في السنوات الأخيرة تقوم على الربحية والفعالية التشغيلية بدلاً من التركيز على حجم المبيعات.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية الأربعاء أنّها «تتابع باهتمام وانفتاح المباحثات» بين المجموعتين، لافتة إلى أنّها ستكون «حذرة بشكل خاص» في ما له علاقة بالعمل وبالأثر الصناعي الذي من شأنه أن تخلفه عملية الدمج.

ولم تخف «بيجو» سابقاً اهتمامها بتعزيز حضورها في سوق صناعة السيارات. وكان كارلوس تافاريس قال في آذار/مارس الماضي، على هامش معرض جنيف في وقت كانت الشائعات بدأت تسري بشأن التباحث مع فيات كرايسلر، إنّ مجموعته «منفتحة على اي فرصة قد تظهر».