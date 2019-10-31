«غرفة دبي» توعّي القطاع الخاص بـ «المضافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في إطار جهودها المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة القطاع الخاص على حماية وضمان أعمالهم، وتعريفه بأفضل الممارسات في بيئة الأعمال، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها ورشة عمل حول النواحي القانونية والعملية لقانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع شركتي «تايلور ويسينج الشرق الأوسط» و«ديلويت أند توش» الشرق الأوسط، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون ومستشارون قانونيون ومهنيو الضرائب وخبراء ضريبة القيمة المضافة ومديرون ماليون ومدققون وأصحاب أعمال ومستثمرون، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بقانون ضريبة القيمة المضافة لدولة الإمارات منذ صدوره وحتى الوقت الراهن.

وأدار ورشة العمل عدنان شيدا، شريك في «تايلور ويسينج الشرق الأوسط»، وروني رفاعي، مستشار أول في «تايلور ويسينج الشرق الأوسط»، ومايكل تولر، مستشار تنفيذي أول في «ديلويت أند توش» الشرق الأوسط، وشارلوت ستانلي، مدير أول في «ديلويت أند توش» الشرق الأوسط، حيث استعرضوا المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والعملية واللوائح التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة في الدولة.