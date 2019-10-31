شكرا لقرائتكم خبر عن التضييق على الملاك لا يحل مشاكل السكن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الإيكونوميست

قد يكون التضييق على مطوري العقارات السكنية داخل المدن المزدهرة وحولها، أحد أكبر إخفاقات السياسة الاقتصادية في الآونة الأخيرة، ففي لندن، يستنفد رسم إيجار الشقة العادية المكونة من غرفتي نوم نصف راتب الموظف السنوي.

وترتفع معدلات الإيجار في سان فرانسيسكو لدرجة أن أسرة من 4 أفراد ودخل 129 ألف دولار، تصنف ضمن الفئة التي تستحق دعماً حكومياً من أجل السكن. وقد تسبب نقص المساكن بإحداث ثغرة في جيوب الشباب، وارتفاع حدة التوتر بينهم وبين الجيل الأكبر سناً من الملاك.

إلا أن فرض القيود على المطورين، الذي يحد من حجم المعروض له تكلفة اقتصادية مرتفعة. وحسب أحدث التقديرات، تؤدي القيود المفروضة في ثلاث مدن أمريكية مزدهرة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 4%. ونظراً لكون معظم الناخبين على الطرف الخاسر في أسواق العقارات، فقد تولدت أيضاً ردة فعل سياسية. ولا يزال الساسة في أمريكا وأوروبا، يتعرضون لضغوط يومية للدفع باتجاه خفض تكاليف الإسكان.

وعلى الرغم من أن إجراء حاسماً لم يتخذ في أي مكان من العالم حتى الآن، فإن ذلك لا يعدم وجود أفكار ومساعي للحل. من تلك الأفكار مثلاً تسريع مشاريع العقارات السكنية بعيداً عن تململ ومعارضة كبار الملاك، الذين يشكلون جماعات ضغط في كل مدينة للحيلولة دون توسيع المخططات التنظيمية للمدن بما يضمن وجود بنك للأراضي في متناول الجميع.

وعلى الرغم من أن بريطانيا، أجرت تعديلات على قانون تأجير الموظفين الحكوميين، فإن الشروط التي نص عليها القانون، جاءت استنساخاً لنصوص قديمة، مثل منح الأجانب ميزة تفضيلية عند شراء العقارات.

واستعادت قوانين ضبط الإيجارات بريقها من جديد في معظم مدن الغرب، فقد سنت كاليفورنيا في سبتمبر/‏‏أيلول الماضي، مشروع قانون من شأنه الحد من الزيادات السنوية في الإيجارات في جميع أنحاء الولاية بنسبة 5%. وكانت ولاية أوريغون، التي حدت في وقت سابق من هذا العام من ارتفاع الإيجارات إلى 7%، قد سبقتها على هذا المسار. ويطالب بعض الديمقراطيين بإدارة الإيجارات في قطاع السكن على أساس اتحادي.

وقال بيرني ساندرز، السناتور والمرشح الرئاسي: إن الحد الأقصى للزيادة في كل مكان يجب أن لا يتجاوز 3% أو نصف معدل التضخم، أيهما أعلى. وفي الوقت نفسه، دعا رئيس بلدية لندن، صادق خان، إلى فرض ضوابط على الإيجارات في العاصمة. وصوت المشرعون في برلين لصالح تجميد الإيجارات لخمس سنوات من 2020؛ وأعادت باريس فرض ضوابط الإيجار بعد أن ألغتها عام 2017.

وينظر المختصون إلى قوانين ضبط الإيجارات على أنها نموذج لسياسة حسنة النية، لكنها معطلة. فهي تحول دون توفير مساكن للإيجار بنوعية جيدة. ومع تشديد قيود الإيجارات، يصبح بناء منازل جديدة أقل ربحية، وحتى الحفاظ على العقارات الموجودة تفقد حماسة الملاك؛ لأن عائد استثماراتهم يتبخر. وهكذا يستمر المستأجرون في سكن عقارات متهالكة.

ومثل هذا الخلل يضعف مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي، كما يستمر المستأجر في إنفاق الجزء الأكبر من راتبه على إيجار مسكن تزداد مساوئه وترتفع رسوم استئجاره مع الزمن.

استمرار تجاهل المشكلة يترك الساحة لعبث الملاك، الذين يبذلون قصارى جهدهم لعرقلة دخول مطورين جدد إلى السوق. وعلى الرغم من أن المستأجرين يستفيدون من قيود الإيجارات، فإن هناك شريحة منهم خاصة الأجانب يفتقدون فرصة الحصول على سكن. وقد شهدت استوكهولم طوابير من الباحثين عن شقق بنهاية 2018 زاد عددهم عن 636 ألفاً، ويبلغ متوسط مدة الانتظار للحصول على شقة بعقد إيجار طويل الأجل، 10 سنوات.

ولا شك في أن انخفاض معدلات ملكية المنازل في بريطانيا والولايات المتحدة، يعني أنه من المهم إصلاح أسواق الإيجارات بأقصى سرعة، وأن ضوابط الإيجارات سوف تزيد تعقيدات القطاع ومنعكساته السلبية على التركيبة السكانية والوضع السياسي عموماً.