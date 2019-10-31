شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صافى أرباح شركات بورصة قطر بنسبة 5.3% خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفصحت جميع الشركات المدرجة فى بورصة قطر (46 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة فى 30 سبتمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافى أرباحها عن تلك الفترة 29.5 مليار ريال قطرى مقابل 31.1 مليار ريال قطرى لذات الفترة من العام الماضى 2018، بانخفاض نسبته 5.3%.

وكانت بورصة قطر، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.92% خاسرة 94.71 نقطة، لتغلق عند مستوى 10188.97 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 82.7 مليون سهم بقيمة 300.3 مليون ريال قطرى عبر 5809 صفقة، وارتفع 20 سهماً، وانخفض 18 سهماً، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.01%.