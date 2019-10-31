شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صافى أرباح شركات بورصة قطر بنسبة 5.3% خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
وكانت بورصة قطر، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.92% خاسرة 94.71 نقطة، لتغلق عند مستوى 10188.97 نقطة.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.01%.
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