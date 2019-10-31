شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تفتح باب الاكتتاب على سندات تنمية حكومية بقيمة 185 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة البحرين، عن فتح باب الاكتتاب فى السوق الأولى للسندات والصكوك على سندات تنمية حكومية – الإصدار91 والبالغ قيمتها 185 مليون دينار بحرينى لفترة استحقاق مدتها 5 سنوات بمعدل فائدة 4% سنوياً، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر ولغاية يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر.

وحددت بورصة البحرين، باب الاكتتاب مفتوح من يوم الأحد إلى الثلاثاء من الساعة 9:30 صباحاً لغاية 1:00 ظهراً وفى يوم الأربعاء من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد ارتفع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.07% رابحاً 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.27 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 525.9 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.84% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.25% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.