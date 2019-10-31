شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 0.62% بختام تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.74%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.71%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%.
وجاء سهم "طباعة وتغليف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.91%، ثم سلامة نسبة 3.65%، ثم ساسكو بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم "جبل عمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.02% ثم المواساة بنسبة 3.42%، ثم بترو رابغ بنسبة 3.09%.
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