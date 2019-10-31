شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 0.62% بختام تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.62% خاسراً 48.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7744.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.98% رابحاً 121.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4185.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 80.8 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 54 شركة، فيما تراجعت 120 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.74%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.71%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%.

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وجاء سهم "طباعة وتغليف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.91%، ثم سلامة نسبة 3.65%، ثم ساسكو بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم "جبل عمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.02% ثم المواساة بنسبة 3.42%، ثم بترو رابغ بنسبة 3.09%.