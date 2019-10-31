شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية تحجز على أرصدة شركة النصر للسيارات بسبب 6.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب البيانات فإن الضرائب العقارية تطالب الشركة بدفع 6.2 مليون جنيه، عن العقارات والمبانى التابعة لها، منها 5.1 مليون جنيه على مبنى الشركة الرئيسى، والباقى على مساحة كانت مؤجرة لإحدى الشركات.
وبدورها دخلت شركة النصر فى العديد من النزاعات مع الضرائب العقارية، والتى أثبتت عدم وجود أحقية للضرائب لفرض مبالغ على الشركة وذلك بناء على تقرير لجنة تم تشكيلها لبحث النزاع.
إلا أنه وفق بيانات شركة النصر، فإن الضرائب لم تعتد بذلك حتى الآن، مما دفع الشركة لمقاضاتها لالغاء الحجز عن أرصدتها المالية.
وبحسب القوائم المالية خفضت الشركة خسائرها السنوية إلى 7.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 13.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 .
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