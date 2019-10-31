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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 290 كلية و226 مكتب بريد و31 مدينة تقدموا لجائزة التميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزارة خلال حفل الإعلان عن جائزة التميز الحكومى أن 290 كلية تقدمت للحصول على الجائزة بالإضافة إلى 31 مدينة 226 مكتب بريد، مشيرة إلى أن القواعد التي اعتمدت عليها لجان التقييم قامت علي الشفافية والكفاءة والتميز والابتكار.
وتابعت الوزارة أن اللجان تلقت 172 فكرة إضافة إلى 72 بحث وانه تم اجراء التقييم بلجان ضمت 110 مقيم من بينهم 45 مقيم من دولة الإمارات وأنه تم استقدام 6 محكمين من دولة الإمارات.
وأوضحت الوزارة، أن جائزة مصر للتميز الحكومى هى جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميزعلى مستوى المؤسسات الحكومية؛ مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومى تنقسم إلى جوائز التميز المؤسسى وجوائز التميز الفردى.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت فى يوليو 2018 جائزة مصر للتميز الحكومى فى مؤتمر حضره رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات.
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