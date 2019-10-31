شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5717.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 19.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6211.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحاً 2.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.94 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 133.4 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون دينار كويتى عبر 6114 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.68%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.59%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.37% ثم مجموعة عربى القابضة بنسبة 6.33%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 6.17%.