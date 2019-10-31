كتب: ضياء السقا
احتلت أسعار الذهب، تريند موقع البحث الشهير جوجل، بعد ارتفاعها في الأسواق المصرية، الخميس 31 أكتوبر.
وسجل عيار 21، الخميس، 673 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وجاء ارتفاع أسعار الذهب، محليا، بعد صعودة عالميا، وذلك خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى بواقع 1.5%، الأمر الذى أدى إلى زيادة في أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1505 دولارا.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:
عيار 18 بـ 576 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 673جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 769 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5384 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. المعدن النفيس يسجل أكبر حالة تذبذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.