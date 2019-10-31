قرار عاجل من التموين بشأن تظلمات المستبعدين من البطاقات

كتب: ضياء السقا
أعلنت وزارة التموين والتجارة والداخلية مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل.
وكانت التموين، قد قررت إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموبن اعتبارا من 19 سبتمبر، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، ثم تم مد الفترة، حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل من خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات والموقع الإليكترونى https://www.tamwin.com.eg/.
وأكدت الوزارة في بيان لها، استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم.
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