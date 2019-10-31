شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 31-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 31-10-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:





ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.10 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.07 جنيه للشراء.

6.17 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.10 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.94 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.75 جنيه للشراء، و 20.94 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.28 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.79جنيه للشراء، 53.38 جنيه للبيع.