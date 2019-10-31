شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.92% بختام تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.92% خاسرة 94.71 نقطة، لتغلق عند مستوى 10188.97 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 82.7 مليون سهم بقيمة 300.3 مليون ريال قطرى عبر 5809 صفقة، وارتفع 20 سهماً، وانخفض 18 سهماً، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.01%.