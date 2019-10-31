شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.07% رابحاً 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.27 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 525.9 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.84% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.25% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.

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