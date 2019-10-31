شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: قبول استقالة مجلس إدارة شركة مطابع محرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن قبول استقالة مجلس إدارة شركة مطابع محرم نتيجة تدنى نتائج أعمال الشركة عن العام المالى الماضى.

وتعمل الشركة فى تصنيع وطباعة أنواع الورق .

وأضاف الرشيد لـ"الخليج 365" أن مجلس إدارة الشركة القابضة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، قرر تشكيل لجنة لفحص أعمال مجلس إدارة شركة مطابع محرم، على أن يتم عرض تقرير اللجنة على الجمعية العمومية غير العادية للشركة خلال أسبوعين.

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وأضاف إنه سيتم مناقشة التقرير، للنظر فى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة جديد.

وبحسب المؤشرات المالية لشركة مطابع محرم، فإنها خسرت 37.9 مليون جنيه العام المالى الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 32.7 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، وكانت الشركة تستهدف تحقيق 19 مليون جنيه خسائر فقط.