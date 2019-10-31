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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.28% بختام تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.28% خاسراً 7.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2746.93 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 122.5 مليون سهم محققة ما قيمته 157.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2383 صفقة لـ35 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

 

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.44%، فقطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 3.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.17%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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