شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.28% بختام تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 122.5 مليون سهم محققة ما قيمته 157.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2383 صفقة لـ35 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهماً، واستقرت 6 أسهم.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 3.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.17%.
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