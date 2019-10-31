مصر للألومنيوم: 4 أسباب وراء تحول الشركة للخسارة بقيمة 277.8 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، للخسائر خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019. وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام المالى بنسبة انخفاض 92%، فيما بلغ صافى الخسائر 277.8 مليون جنيه مقابل صافى ربح 468.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 269%. وأرجعت الشركة، فى بيان منفصل للبورصة المصرية، أسباب تحولها للخسائر إلى 4 أسباب وهى: 1- ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة من 1 يوليو لعام 2019 حتى 30 سبتمبر لعام 2019. Advertisements 2- انخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعدان العالمية بلندن خلال الفترة من 1 يوليو لعام 2019 حتى 30 سبتمبر لعام 2019. 3- انخفاض سعر صرف الدولار. 4- استغناء الشركة عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية مما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات.

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