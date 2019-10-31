شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مرتبطة ببنك تنمية الصادرات تبيع 109 ألف سهم بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
كما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للدواجن، 5.5 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 15 ألف سهم، وذلك بحسب تقرير عن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.
وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف تقرر إيقاف وإلغاء جميع العمليات المنفذة على سهمى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أودن للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الشركتين، وإعادة التداول فور الإلغاء وتعديل سعر فتح الأولى، ليصبح 1.998 جنيه، والثانية ليصبح 2.680 جنيه.
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