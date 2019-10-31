شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية فى مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت غرفة الشرقية أمس، ندوة بعنوان "رحلة القهوة المختصة"، التى تهتم بأكثر الدول استيرادا للبن، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد خبـراء ومختصون فى مجال صناعة القهوة، أن القهوة تأتى كثانى أكثر السلع تداولاً فى العالم بعد النفط، وأن المملكة احتلت فى السنوات الأخيـرة مرتبة متقدمة ضمن الدول الأكثر استيرادًا للبن.

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وأشاروا، إلى أن السوق السعودى يشهد نموًا كبيرًا فى استهلاك القهوة، وارتفاعًا ملحوظًا فى عدد السجلات التجارية خلال العام الجارى 2019م لنشاط المقاهى فى المملكة بوجه عام، وفى المنطقة الشرقية على وجه الخصوص.

وبين المتحدثون، أن رحلة صناعة القهوة تنطوى على العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة، سواء فيما يتعلق باستيرادها أو أماكن بيعها "المقاهي"، بخاصة لما تذهب إليه التقديرات المحلية والعالمية بارتفاع الطلب على استهلاك القهوة خلال السنوات المُقبلة.