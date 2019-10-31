الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد خفض المركزي الأمريكي للفائدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لكن مع الإشارة إلى توقف دورة التيسير النقدي.

وكان أيضا من بين العوامل التي تقف وراء قرار المركزي الأمريكي الإشارة إلى تعليق زيادات أخرى في أسعار الفائدة الآمال في توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقا مبدئيا والدعوة إلى هدنة في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهرا.

وبحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1496.94 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت الأسعار قرابة اثنين بالمئة هذا الشهر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1499.70 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.3 بالمئة إلى 97.36، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

Advertisements

وصعدت الأسهم الآسيوية ترحيبا بخفض الفائدة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1813 دولارا بعد أن قفز نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلا مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.92 دولار للأوقية بينما تقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.13 دولار للأوقية.