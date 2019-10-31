شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين يعد قائمة بأسماء رجال أعمال للمساهمة في مشروع "جسور" في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لإعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال ممن يعملون في الأسواق الإفريقية أو لديهم رغبة في العمل بأفريقيا، من أجل بحث فرص المساهمة في شركة جسور المطروحة من وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القائمة الجديدة تأتي في أول رد فعل بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع وزير قطاع الأعمال العام الأخيرة، من أجل الترويج للمساهمة في الشركة الجديدة المقرر البدء فيها أوائل العام الجديد 2020، وهو ما يعكس قناعة اتحاد المستثمرين بأهمية زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى مع الدول الإفريقية، والتي تخدم البعد الأفريقي لمصر داخل القارة.

واعتبر معتصم راشد في تصريح لـ"الخليج 365"، أن شركة جسور من الممكن أن تحقق نقلة نوعية على مستوى التبادل التجاري ورفع مستوى الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، في حالة تنفيذ المقترح بطريقة احترافية تضمن تحقيق الهدف من المشروع والاستفادة من المميزات النسبية المتاحة للسوق المصرية.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، في وقت سابق، مشروع "جسور" برأسمال 10 ملايين دولار، موزعة بنسبة 24% للوزارة و20% حصة أربعة بنوك حكومية، وطرح 56% للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين، وتسعى الوزارة ضمن مشروع جسور إلى تأسيس شركة جديدة للتسويق والوساطة بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي ومصر والقاهرة"، بالإضافة الى القطاع الخاص، لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المستهدفة بشرق أفريقيا، نظرًا لأهمية نشاط التسويق والوساطة للتوفيق بين المصدرين والمستوردين من الجانبين، ولتشجيع الطلب على الصادرات المصرية وبالتالي على الخدمات التي يقوم المشروع على توفيرها.