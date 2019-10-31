شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأرباح التشغيلية لتومسون رويترز في الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحولت شركة تومسون رويترز، الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء، إلى تسجيل صافي خسارة في الربع الثالث من العام، لكن إيراداتها وأرباحها التشغيلية زادت.
وتكبدت الشركة صافي خسارة 44 مليون دولار أو تسعة سنتات للسهم مقارنة مع أرباح بقيمة 302 مليون دولار أو 39 سنتا للسهم في الفترة المقابلة قبل عام.
وبلغت الأرباح المُعدلة 27 سنتا للسهم.
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