شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يشارك فى معرض "بيزنكس 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية (بيزنكس 2019) الذي يقام تحت رعاية مجلس الوزراء بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 7 - 9 نوفمبر المقبل، وبمشاركة كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان .

ويشارك الجهاز في المعرض بجناح متكامل، لتوفير خدمات التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافتها بين رواد المعرض، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل والإجراءات المطلوبة، وسيقدم جناح الجهاز بالمعرض كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل متطلبات الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات، وتقديم كافة المعلومات اللازمة عن خدمات الجهاز المالية وغير المالية وكيفية الحصول علي تلك الخدمات مع التعريف بجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لإقامة مشروعات صغيرة بنظام الفرنشايز.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يعمل علي تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني بالإضافة إلي الدعم التسويقي والترويجي لأصحاب هذه المشروعات وفتح قنوات تصديرية وتسويقية لها تعمل علي استمرار تلك المشروعات وتطورها بما يساهم في التنمية الاقتصادية وعلى زيادة فرص التشغيل للشباب بما يتيح له حياة كريمة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.

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وأكدت أن المعرض يعد فرصة متميزة للشباب الراغب في اقامة مشروع صغير بنظام الفرنشايز حيث تتواجد العشرات من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والانتاجية مما يساعد الشباب الطموح علي الاستفادة من خبرات تلك الشركات وأسمائها المشهورة في إقامة مشروعات بنظام الفرنشايز.

وأشارت إلى أن فرص نجاح المشروعات العاملة بنظام الفرنشايز مرتفعة نظرا لدعم الشركات الكبرى لهذه المشروعات وامدادها بكل احتياجاتها من الموارد البشرية المدرية او نظم التشغيل المتطورة.