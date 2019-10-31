شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح شركتى مطاحن مصر الوسطى وشمال القاهرة خلال الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى إيرادات بلغت 127.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل 219.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 41.95%، كما تراجع صافى الربح ليسجل 25.8 مليون جنيه مقابل 28.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10.38%.
وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، 143 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل 173.7مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 17%، كما تراجع صافى الربح ليسجل 1.2 مليون جنيه مقابل 7.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 83%.
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