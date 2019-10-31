شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس الرقابة الصناعية السابق "مصفيًا" للقومية للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، تعيين إبراهيم المانسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، مصفيًا عامًا للشركة القوية للأسمنت، خلفا لعبد النبى فرج "المصفى" السابق الذى تقدم باستقالته.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت، العام الماضى على تصفيتها نتيجة ارتفاع خسائرها وفق نص المادة 38 من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991.

وأشار مصدر بالقابضة الكيماوية لـ"الخليج 365" أنه يتم مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق الذى يمنح مستحقات لكل عامل حسب سنوات عمله بحد أدنى 200 ألف جنيه وتصل التعويضات لنحو 826 مليون جنيه، حيث يتم صرف التعويضات.

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وأضاف أن مصفي الشركة الجديد، سيتولى مهامه رسميا يوم السبت المقبل، لمواصلة بيع المعدات ومكونات المصانع والآلات وتنفيذ أعمال التصفية.

جدير بالذكر أنه يتم تمويل التعويضات من بيع أسهم القومية للأسمنت فى شركة أسمنت السويس وأسمنت النهضة ومبيعات المعدات والمادة الخام وبعض منتجات القومية للأسمنت.