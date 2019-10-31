شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض إنتاج النفط فى أكتوبر والتزامها باتفاق أوبك+ عند 73% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصدر إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، مما يمثل التزاما نسبته 73 بالمئة بالاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها بشأن الإمدادات. وبلغ إنتاج روسيا النفطي 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تخفض إنتاج النفط فى أكتوبر والتزامها باتفاق أوبك+ عند 73% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.